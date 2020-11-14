В Калининграде вспоминают, как Джигарханян очаровал актрис и всю публику

Калининград, 14 ноября. Калининградцы прощаются со знаменитым актером Арменом Джигарханяном. Пост с сообщением о смерти артиста, опубликованный в социальной сети «ВКонтакте», ежесекундно пополняется новыми скорбными комментариями горожан.

«Земля тебе пухом. Спасибо за все!» — пишут они.

Жители дарят актеру последние аплодисменты и скорбят о его кончине. «Вечная память», — одна из самых часто встречающихся реплик к посту о мастере.

Соболезнования друзьям и близким актера выражают и в учреждениях культуры Калининградской области. Никто в городе не ждал плохой новости.

«Я, когда узнала, в шоке была. Мы все очень любим Армена Борисовича, очень скорбим. Сейчас музей работает в ограниченном режиме из-за пандемии, поэтому, к сожалению, никаких памятных мероприятий в его честь мы провести не сможем. Мы были не готовы к тому, что с ним такое произойдет, но мы выражаем глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам актера», — рассказала ФАН пресс-секретарь «Музея Мирового океана» Инесса Зайковская.

Армен Джигарханян приезжал и в калининградский областной драматический театр с гастролями. Как вспоминает пресс-секретарь учреждения Лидия Пименова, он всегда производил большое впечатление на актрис.

«Конечно, очень грустно, что уходят такие великие актеры. Коллеги в Драмтеатре помнят его гастроли и гастрольные спектакли. Такие показы всегда были уроками мастерства для них. К тому же, конечно, Джигарханян был харизматичный мужчина. Естественно, женская половина нашего театра всегда оставалась в восторге от его образов мачо. Даже если мужчина стар, он всегда очень харизматичен! Джигарханян — воплощение мужского достоинства, силы, благородства и, естественно, его образы всегда пленяли не только калининградскую публику, но и наших актрис», — рассказала Лидия Пименова Федеральному агентству новостей.

Похороны великого актера состоятся 16 или 17 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ранее сообщал ФАН друг Джигарханяна, Марк Рудинштейн.