Мать вывела на холод полураздетого малыша в Калининграде

Калининград, 11 ноября. Калининградцы сообщили в социальные сети о женщине, которая прогуливалась по площади Победы вместе с полураздетым, по их словам, ребенком. Они опубликовали фото пары в одном из популярных городских пабликов и вызвали полицию.

Горожане уверены: маленькой девочке или мальчику не более 6 месяцев. Они беспокоятся, что ребенок находится на улице без ботинок. Погода в области переменчива. Вечером температура воздуха достигает трех градусов.

Калининградцы надеются, что малыша у матери заберут и передадут более ответственным людям. Они уверены: младенец должен найти новых, более достойных родителей.

«Молодцы, кто не прошли мимо и вызвали полицию! Я бы тоже так сделала! Мать, бог с ней, а ребенка очень жаль… Бедные дети», — написала жители. «Сектантка какая-то. Бедное дите», — комментируют случившееся горожане.

В комментариях к посту о происшествии vk.com местный житель также сообщил, что в конце концов нерадивая мать оставила малыша в одном из калининградских автобусов.

«Короче умники. Эта мразь оставила ребенка в автобусе и сбежала. Ребенка забрала полиция. У моей жены в этом автобусе кондукторша соседка», — рассказал он.

ФАН обратился за подтверждением этой информации в МВД. Там пообещали сделать это к 12 ноября.