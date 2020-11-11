В Калининграде владельцы собак ссорятся с любителями пожарить шашлыки

Калининград, 11 ноября. Жительница Калининграда сняла на видео соседей, которые жарили шашлыки недалеко от магазина «Бауцентр» на улице Согласия. Она уверена, что они расположились в месте, которое предназначено специально для выгула четвероногих друзей, и этим нарушили общественный порядок. Ее ролик получил более 13 тысяч просмотров.

Люди нелестно отозвались о «инициативной» жительнице и обвинили ее в неадекватности. Некоторые из них уже готовы выбирать указанное ей место для приготовления шашлыков, если в Калининграде закроются кафе и рестораны, как это было во время первой волны пандемии коронавируса.

Калининградцы возмущены поступком соседки и называют ее ябедой. Они уверены в том, что она самовольно выделила себе участок для выгула собаки и беспокоятся о том, убирает ли она за своим животным, раз гуляет с ним в специально отведенной «зоне».

Против жалобщицы оказалось настроено подавляющее большинство горожан. Они считают газон, на котором жарились шашлыки, неподходящим местом для выгула собак.

«А где это интересно то место, для выгула собак? Смех, живу здесь, место для выгула там не видела, а газоны не для выгула», — написала Ольга Г. под видео.

Более того, по мнению калининградцев, женщина выводит свою собаку на пешеходную аллею, которую тоже не стоит загрязнять собачьими экскрементами.

«С чего это пешеходная аллея стала зоной выгула собак?» — возмутилась одна из жительниц города.

Жители обвинили автора видео в зависти к любителям мясного и указали на то, что согласно кадастровой карте никакой «Зоны для выгула собак» в месте, которое она сняла на видео, быть не может.

Ситуацию для ФАН прокомментировал Олег Кузнецов, заместитель генерального директора УК «Жилищный трест. Лучший дом». Он не поддержал идею калининградки ограничивать кого-либо из соседей в пользовании общей территорией улицы. Более того, по закону у жилого дома выделить специальное место для выгула животных на легальных основаниях нельзя, как и на любой другой в городе Калининграде.

«Согласно законодательству в Калининграде только два места для выгула собак. Одно в районе Южного парка, о местонахождении второго не знаю. Место в районе жилых застроек не согласуют в администрации города. То, что собственники предполагают возможность организации зоны для выгула собак у своего дома, неправильно», — рассказал эксперт ФАН.

Несмотря на это, соседи, которых обвиняет женщина, все же действуют не совсем законно. Место, которое они выбрали для приготовления пищи, не оборудовано, а другие жильцы не давали своего согласия на ее использование для этих целей.

«Придомовая территория общая для всех жильцов. Есть в доме 200 человек, и каждый из них в равной степени пользуется своей придомовой территорией. Есть совет дома и инициативные люди, которые могут принять решение о организации места для барбекю рядом со своим домом. Решили, провели собрание, сделали протокол, большинством приняли такое решение. Такое может быть», — рассказывает Олег Кузнецов.

Эксперт назвал идею организации территории для выгула домашних животных на Согласия глупой. В законность претензий калининградки, опубликовавшей видео, он так и вовсе не верит.

«Место для выгула собак — это все равно, что место для выгула ребенка. Не может такого быть! Сто процентов жителей должны принять решение о том, что территория площадью три на три метра выделена для собак!» — говорит заместитель заместитель генерального директора УК «Жилищный трест. Лучший дом».

Калининградцы уже не в первый раз недоумевают по поводу поведения владельцев собак в городе. По их словам, хозяева четвероногих друзей без оглядки на удобство окружающих оккупируют территории дворов, пляжей, подъездов и не убирают за своими питомцами.

Горожане сравнивают Калининград с Европой и уже и не надеются, что в регионе появятся законы, в соответствии с которыми неуважающие окружающих владельцы собак будут наказаны за свою лень.

Жители же улицы Согласия уверены в ненормальности поступка снявшей видео соседки, а ее поведение считают проявлением какой-то неизвестной болезни.