В Калининграде обеспокоены выбросами опасных отходов в центре города

Калининград, 11 ноября. Местные жители пожаловались в социальных сетях на сброс опасных отходов в реку Преголя. Это случилось у гостиничного комплекса Holiday Inn на ул. Гюго, 1. Очевидица зафиксировала все на видео.

Она пожаловалась на сильный неприятный запах фекалий и предположила, что источником сброса стала расположенная неподалеку гостиница. Находящиеся рядом с ней жители заявили, что в Holiday Inn в качестве источника загрязнения называют водоочистные сооружения Преголи. Жалобы там игнорируют, а выбросы считают неопасными ни для окружающей среды, ни для людей. По их словам, подобное происходит не в первый раз.

«Уже сколько ругаемся», — говорят люди.

ФАН же в Holiday Inn пояснили, что под зданием гостиницы находятся городские коммуникации, за состояние которых они ответственности не несут.

Ситуацию прокомментировал председатель экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. Он рассказал ФАН, что подобный выброс может стать причиной появления нового опасного заболевания, по непредсказуемости равного коронавирусу.

«Это бактерии, вирусы и паразиты. Хозяйственные стоки самые опасные из существующих. Ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в округе. Видно, как рыбаки в этой реке ловят рыбу. Поймали, принесли домой и подарили себе паразитов! А это уже не грипп, а другие болезни, происхождение которых сейчас не могут определить. От чего они пошли? От летучих мышей или чего-то другого?» — заявил эксперт.

Он предрек плачевное состояние водоема в будущем и выразил свое опасение тем, что пойманную здесь рыбу рыбаки решат продать, а значит, в опасности может оказаться весь город. Он также предполагает, что причиной сброса стала канализация расположенного неподалеку здания.