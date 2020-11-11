В Калининграде оценили идею ввести QR-коды в ресторанах

Калининградские рестораторы предлагают ввести в городе QR-коды для заведений общепита и дать им возможность работать. Аналогичные меры были предприняты в Москве, и ими, по мнению авторов инициативы, остались довольны и представители власти, и «Роспотребнадзор».

«В Москве ввели QR коды для посещения ресторана! — пишет в социальной сети Facebook генеральный директор сети Britannica Project Максим Здрадовский. — Они позволяют РПН легко отслеживать контакты заболевших. В Москве рестораны работают в нормальном привычном режиме ТОЛЬКО С QR кодами. Ну, давайте здесь их вводить вместо запретов, давайте мы поставим эту систему как в Москве. Насколько я вижу, в Москве эта схема всех устроила: и «Роспотребнадзор», и власти, и рестораны. Давайте попробуем!»

Несмотря на отчаяние представителей ресторанной отрасли, в городе идею внедрения QR-кодов не поддержали.

«Ничего хорошего из этого не выйдет! Сегодня после обеда будет принято решение о работе рестораторов в период пандемии. Этим занимается комиссия, подконтрольная губернатору Калининградской области Антону Алиханову, — рассказал ФАН председатель организации содействия развитию гражданского общества «Родной Калининград» Юрий Корольчук. — Общество ставит своей целью улучшение условий жизни в области».

В «Роспотребнадзоре» же оперативно ситуацию прокомментировать отказались, заявив, что решения по данному вопросу принимаются только в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.