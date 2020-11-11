В Калининграде поставлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Калининград, 11 ноября. В Калининградской области поставлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом, о чем говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.



В ведомстве информируют, что 11 ноября было выявлено 135 новых случаев опасного заболевания. По сравнению со вчерашним днем количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1,5 %.



Общее число заболевших в регионе составило 8 195 человек. Выздоровело 5 302 пациента, 105 человек скончалось.



В России по данным на 11 ноября от коронавируса умерло 31 600 человек. За последние сутки зафиксировано 432 смерти.