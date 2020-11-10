Калининградцы высказались в защиту Дзюбы

Фанаты Артема Дзюбы высказались в защиту спортсмена в социальных сетях. Один из его поклонников решил организовать для футболиста группу поддержки и реабилитировать его в глазах общественности.
«Вчера открыл паблик и с удивлением для себя увидел поразительное количество гневных постов про одного из лучших спортсменов современной России. Хочу выразить ему свою солидарность и сплотить коллектив единомышленников вокруг Артема. Я уверен, что нас много! Наши голоса должны быть услышаны! Не время молчать! Время — действовать!» — написал калининградец в одном из популярных городских пабликов.
В городе к ситуации отнеслись с юмором, однако без критики не обошлось.
Тем не менее, горожане искренне поддержали футболиста.
«Человек одной ногой славу заработал. И одной рукой отпуск. А вы чего добились?»
«Нашли из-за чего скандал раздувать. Можно подумать больше никто в мире не рукоблудит. Не тот скандал раздуваете, посмотрите на наших политиков, вот там есть что раздуть и без рук. Дзюба, забей, не обращай внимание. Это от зависти»
ФАН решил узнать, как относятся к произошедшему с Артемом Дзюбой в местном клубе «Балтика». Пресс-атташе футбольной команды Иван Марицкий официального комментария на эту тему решил не давать.
«Мы следим за обстановкой, видим, не в информационном пузыре находимся. Нас это не касается. Это касается сборной, «Зенита» и лично Артема Дзюбы. Все бывает. Отношение нейтральное. Каждый работник нашего клуба имеет свое мнение, и поэтому от его лица мы комментарий дать не можем. Уважаем их позицию» - рассказал пресс-атташе ФАН.