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Калининградцы высказались в защиту Дзюбы

Калининградцы высказались в защиту Дзюбы

Фанаты Артема Дзюбы высказались в защиту спортсмена в социальных сетях. Один из его поклонников решил организовать для футболиста группу поддержки и реабилитировать его в глазах общественности. 

«Вчера открыл паблик и с удивлением для себя увидел поразительное количество гневных постов про одного из лучших спортсменов современной России. Хочу выразить ему свою солидарность и сплотить коллектив единомышленников вокруг Артема. Я уверен, что нас много! Наши голоса должны быть услышаны! Не время молчать! Время  — действовать!» — написал калининградец в одном из популярных  городских пабликов. 

В городе к ситуации отнеслись с юмором, однако без критики не обошлось. 

Калининградцы высказались в защиту Дзюбы

Тем не менее, горожане искренне поддержали футболиста. 

«Человек одной ногой славу заработал. И одной рукой отпуск. А вы чего добились?»

«Нашли из-за чего скандал раздувать. Можно подумать больше никто в мире не рукоблудит. Не тот скандал раздуваете, посмотрите на наших политиков, вот там есть что раздуть и без рук. Дзюба, забей, не обращай внимание. Это от зависти»

ФАН решил узнать, как относятся к произошедшему с Артемом Дзюбой в местном клубе «Балтика». Пресс-атташе футбольной команды Иван Марицкий официального комментария на эту тему решил не давать.

«Мы следим за обстановкой, видим, не в информационном пузыре находимся. Нас это не касается. Это касается сборной, «Зенита» и лично Артема Дзюбы. Все бывает. Отношение нейтральное. Каждый работник нашего клуба имеет свое мнение, и поэтому от его лица мы комментарий дать не можем. Уважаем их позицию» - рассказал пресс-атташе ФАН. 

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