Калининградцы высказались в защиту Дзюбы

Фанаты Артема Дзюбы высказались в защиту спортсмена в социальных сетях. Один из его поклонников решил организовать для футболиста группу поддержки и реабилитировать его в глазах общественности.

«Вчера открыл паблик и с удивлением для себя увидел поразительное количество гневных постов про одного из лучших спортсменов современной России. Хочу выразить ему свою солидарность и сплотить коллектив единомышленников вокруг Артема. Я уверен, что нас много! Наши голоса должны быть услышаны! Не время молчать! Время — действовать!» — написал калининградец в одном из популярных городских пабликов.

В городе к ситуации отнеслись с юмором, однако без критики не обошлось.

Тем не менее, горожане искренне поддержали футболиста.

«Человек одной ногой славу заработал. И одной рукой отпуск. А вы чего добились?» «Нашли из-за чего скандал раздувать. Можно подумать больше никто в мире не рукоблудит. Не тот скандал раздуваете, посмотрите на наших политиков, вот там есть что раздуть и без рук. Дзюба, забей, не обращай внимание. Это от зависти»

ФАН решил узнать, как относятся к произошедшему с Артемом Дзюбой в местном клубе «Балтика». Пресс-атташе футбольной команды Иван Марицкий официального комментария на эту тему решил не давать.