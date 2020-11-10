В Калининграде украли коробку с пожертвованиями из ветклиники

Житель Калининграда Николай Вагабов пытается восстановить справедливость. В социальных сетях он опубликовал пост с призывом сообщить информацию о человеке, укравшем коробку с благотворительными пожертвованиями из ветеринарной клиники «Вет-39».

«Калининград! Кто видел эту рожу или знает эту автомашину, прошу написать в комментариях! Не так важна сумма, как важен факт организованного хищения. Своровал — обязан быть наказан в рамках Законодательства УК РФ!» — написал он в одном из популярных пабликов в Сети.

Николай Вагабов уверен, что в Калининграде промышляет организованная группировка, специализирующаяся на краже благотворительных денег. По его словам, в коробке клиники «Вет-39» было от 1 500 до 4 000 рублей. Деньги собирали в течение месяца.

«Иногда бывает так, что нужно помочь людям лечить сейчас и немедленно, либо кормить животное после операции. В общем, всякое могло быть… В игру вступала данная коробочка», - рассказывает Николай.

Врач крайне сожалеет о потере денег. Его поддержали в социальных сетях. Калининградцы уверены, что похититель средств, которые предназначались для животных, должен быть наказан, и надеются на суровое взыскание со стороны полиции.

«2020 чекнутый год! Совсем чокнутый. Надеюсь, поймают гаденыша и получит, что заслужил». «Мерзкие твари, яйца отрезать без наркоза, ублюдки!» «Ничего ему не будет, даже если найдёте… Доказать, какую именно сумму он украл — нереально! Полиция даже дело заводить не будет…»

Николай Вагапов уже и сам обратился в полицию. Он опубликовал видео, на котором видно, как рецидивист планирует кражу: подходит к окнам клиники, наблюдает за тем, что происходит внутри.

Новую коробку в ветклинике врач обещает установить максимально надежным образом, так, чтобы ее больше не украли. Более того, он намерен контролировать процесс поиска злоумышленника полицией и ославить вора на всех доступных ему площадках.

«Между мною и этим наркоманом УК РФ. Всего лишь. Сейчас будем внимательно следить за работой внутренних органов в отношении данного дегенерата-клептомана. Он просто постоянно делает подобную дичь. Если больной ублюдок — надо лечить. Если просто похерист и вор — вор должен сидеть в тюрьме», — заявил разозленный Николай Вагабов.

В пресс-службе полиции ФАН сообщили, что получили заявление от Вагабова спустя сутки после публикации его поста в социальных сетях. Несмотря на это, там активно расследуют дело.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения лица, причастного к данному происшествию», — рассказали ФАН в ведомстве.

Напор калининградца заставил искать справедливости и полицейских.

«Заявление от потерпевших поступило сегодня около двух часов назад, сейчас представитель потерпевшего пишет его в отделе полиции. Сами понимаете, что они не сразу обратились в полицию, а только сегодня», — сообщили ФАН.

В комментариях к посту Вагабова калининградцы предполагают, кто мог стать виновником происшествия. Ранее в области уже случались кражи жертвенных денег. Средства похищались из Храма Христа Спасителя, Кафедрального собора, благотворительного фонда «Верю в чудо» и других мест.

К примеру, в августе минувшего года неизвестный калининградец похитил деньги из храма Веры, Надежды, Любви и материи их Софии в Багратионовске. Он вытащил их из урны для пожертвований. Вора заметила настоятельница, и спустя очень короткий срок его задержали росгвардейцы.

В Кафедральном соборе во время кражи злоумышленники повредили трос запирающего устройства двери, дождались вечера и похитили из копилки для пожертвований 7 тысяч рублей. Аналогичным образом было организовано воровство в Храме Христа Спасителя. Тогда преступникам удалось украсть 7 886 рублей.

Николай Вагабов уверен: воры, которые не побрезговали коробкой пожертвований, способны совершить и более крупное, опасное преступление. Он призывает подключиться к поискам и опознанию беспринципного преступника всех калининградцев и бороться с человеком, который лишил его беззащитных животных возможности быть спасенными неравнодушными посетителями «Вет-39».