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Появились подробности в деле о гибели подростка на стройке в Калининграде

Умерший на стройке Нахимовского училища подросток работал без договора

Калининград, 10 ноября. Погибший во время строительства Нахимовского училища подросток работал без договора, инструктажа и обучения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Вину в его гибели признал прораб.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он допустил на объект 16-летнего подростка в противовес правилам и нормам труда. Уголовное дело с обвинительным заключением в его адрес будет передано в суд. 

Напомним, 16 августа 2020 года на стройке без ограждения строительных лесов работал подросток. Он занимался укладкой фасадной плитки на высоте и упал с высоты 18 метров, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мальчик умер на месте.

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