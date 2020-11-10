В Калининграде более 100 человек заболели коронавирусом за сутки

Калининград, 10 ноября. В оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщают о выявлении 133 новых случаев заболевания в городе.
По информации ведомства, среди зараженных:
- 34 пенсионера,
- 26 индивидуальных предпринимателей и других работающих,
- 17 безработных,
- 12 сотрудников образовательных учреждений,
- 17 медицинских работников,
- семеро сотрудников промышленных предприятий,
- пятеро работающих на транспорте,
- четверо школьников,
- шестеро работников торговли и предприятий пищевой промышленности,
- двое служащих банковских учреждений.
У 102 человек коронавирус подтвердился на фоне ОРВИ, еще 27 заболели пневмонией. Четверо переносят заболевание бессимптомно.
К 10 ноября в Калининграде выявлено 8 060 случаев заражения.