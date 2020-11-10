В Калининграде более 100 человек заболели коронавирусом за сутки

Калининград, 10 ноября. В оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщают о выявлении 133 новых случаев заболевания в городе.

По информации ведомства, среди зараженных:

34 пенсионера,

26 индивидуальных предпринимателей и других работающих,

17 безработных,

12 сотрудников образовательных учреждений,

17 медицинских работников,

семеро сотрудников промышленных предприятий,

пятеро работающих на транспорте,

четверо школьников,

шестеро работников торговли и предприятий пищевой промышленности,

двое служащих банковских учреждений.

У 102 человек коронавирус подтвердился на фоне ОРВИ, еще 27 заболели пневмонией. Четверо переносят заболевание бессимптомно.

К 10 ноября в Калининграде выявлено 8 060 случаев заражения.