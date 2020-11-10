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В Калининграде более 100 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калининграде более 100 человек заболели коронавирусом за сутки

Калининград, 10 ноября. В оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщают о выявлении 133 новых случаев заболевания в городе. 

По информации ведомства, среди зараженных:

  • 34 пенсионера,
  • 26 индивидуальных предпринимателей и других работающих,
  • 17 безработных,
  • 12 сотрудников образовательных учреждений,
  • 17 медицинских работников,
  • семеро сотрудников промышленных предприятий,
  • пятеро работающих на транспорте,
  • четверо школьников,
  • шестеро работников торговли и предприятий пищевой промышленности,
  • двое служащих банковских учреждений. 

У 102 человек коронавирус подтвердился на фоне ОРВИ,  еще 27 заболели пневмонией. Четверо переносят заболевание бессимптомно. 

К 10 ноября в Калининграде выявлено 8 060 случаев заражения.

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