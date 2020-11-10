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В Калининграде появилась репродукция участка Берлинской стены с Брежневым

В Калининграде появилась репродукция участка Берлинской стены с Брежневым

Калининград, 10 ноября. На стене между заводом «Судореммашавтоматика» и баром «Ельцин» в Калининграде появилась репродукция знаменитого граффити дружеского поцелуя Леонида Брежнева с Эрихом Хонеккером, руководителем ГДР. Об этом сообщается в одном из городских популярных пабликов.

Происхождение рисунка для ФАН прокомментировал «Ельцин-бот», представитель бара в социальной сети. 

«Вначале появилась стена, а затем кто-то сделал знаменитый рисунок. Стену и граффити делали не мы, но нам очень нравится», — сообщил он в Instagram. 

По его словам, появлению стрит-арта улица обязана местным жителям. 

«А вчера была годовщина падения стены», — также рассказал он.

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