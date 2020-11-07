Калининградцев заворожило странное белое свечение над городом

Калининград, 7 ноября. Горожане сняли странное белое свечение над городом. Некоторые из них уверены, что его происхождение сверхъестественно.

«Инопланетяне в футбик погонять прилетели, но увы спалились», — написал в cоциальной сети Максим Х. «Инопрешиленцы в городе», — добавил Дмитрий Д.

Специально для ФАН ситуацию оценила профессиональная ведьма Эльвира Кроу. По ее мнению, странное свечение совершенного ничего не значит. Она рекомендует мыслить здраво.

«Насколько можно судить по видео, подозреваю, что виной тому все-таки погодные условия и очень низкое скопление облаков, тумана, подсвеченного городским освещением. Не буду ничего утверждать насчет сверхъестественности происхождения пятна, поскольку человечеством очень слабо изучена удивительная природа Вселенной и космоса».

По мнению ведьмы, в настоящее время все сверхъестественно, поскольку человечество переживает время смены эпох, и самое главное — это не поддаваться разрушающему страху и панике.