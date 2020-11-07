В Калининграде проводятся фальшивые сборы денег

В Калининграде распространяются объявления с просьбой о материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Внимание местных жителей особенно привлекает история о маленьком мальчике, мать которого якобы попала в аварию. Согласно ей, ребенок учится на первом курсе техникума и не может самостоятельно оплатить операцию матери стоимостью 592 тысячи рублей.
«Помогите, просто представьте как это, когда деньги решат судьбу родного человека», — пишут мошенники.
Сообщение дублируют в местных социальных сетях. Оно также было опубликовано в группе «Черный список — Калининград и область». Жители еще помнят, что видели его годами ранее.
«Я чуть не повелся и не перевел», — пишут горожане.
«Самое ужасное, что пишут, будто инфа проверена администраторами», — сетуют люди.
«Похожий текст и эти картинки еще два или три года назад гуляли по группам», — говорят калининградцы.
Для ФАН ситуацию прокомментировала директор благотворительного фонда «Берег надежды» Елена Радзывилюк. Она рассказала, как отличить мошеннический сбор денег от настоящего.
«Настоящий сбор идет от действующих, известных фондов, у каждого из них есть своя страничка и сайт, где можно посмотреть, существует ли организация на самом деле. Подробно рассказывается на что и для кого собираются деньги. И ни один фонд не ведет сборов на улице и в общественном транспорте», — сообщила она.