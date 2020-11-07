В Калининграде проводятся фальшивые сборы денег

В Калининграде распространяются объявления с просьбой о материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Внимание местных жителей особенно привлекает история о маленьком мальчике, мать которого якобы попала в аварию. Согласно ей, ребенок учится на первом курсе техникума и не может самостоятельно оплатить операцию матери стоимостью 592 тысячи рублей.

«Помогите, просто представьте как это, когда деньги решат судьбу родного человека», — пишут мошенники.

Сообщение дублируют в местных социальных сетях. Оно также было опубликовано в группе «Черный список — Калининград и область». Жители еще помнят, что видели его годами ранее.

«Я чуть не повелся и не перевел», — пишут горожане.

«Самое ужасное, что пишут, будто инфа проверена администраторами», — сетуют люди.

«Похожий текст и эти картинки еще два или три года назад гуляли по группам», — говорят калининградцы.

Для ФАН ситуацию прокомментировала директор благотворительного фонда «Берег надежды» Елена Радзывилюк. Она рассказала, как отличить мошеннический сбор денег от настоящего.