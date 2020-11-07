Полиция Калининграда задержала любителя прогулок нагишом

Калининград, 7 ноября. Неизвестного мужчину, который попал в объектив видеокамер жителей города Гурьевска, на этот раз заметили в Калининграде. Он совершал пробежку в неглиже вблизи Литовского вала, также его заметили в районе поселка Васильково.

«Я его в Васильково видел. Как это его не «загрузили» по пути… Вот вам и «Безопасный город», — написал Дмитрий Ц. в социальной сети.

Горожане уверены: любитель прогулок голышом психически не здоров и нуждается в помощи. Его состояние вызывает у них чувство сострадания.

«Отловите его и сдайте в психушку. Человеку, может, помощь врачей нужна! Кукуха поехала. А вам бы только ржать!» — высказалась Анна Ш. под одной из записей.

Для ФАН необычную ситуацию прокомментировал психолог-сексолог Олег Гулько из Санкт-Петербурга. Он предположил, чем могло быть вызвано странное поведение молодого человека. Ему кажется, что человек мог находиться под действием каких-то веществ.

«Не зная деталей, нельзя говорить что-то точно. Причиной всему может быть алкоголь, какие-то вещества, возможно, он просто с кем-то поспорил, психиатрии здесь может и не быть. Как специалист, в данном случае я не могу быть точно уверен в том, что это болезнь, потому что симптоматика схожая. Человек может вести себя несоразмерно действительности, например, полностью раздеваться на холоде, и из-за употребления наркотиков, и из-за проблем с психикой. Если мужчина опасен для окружающих, его поместят в психиатрический стационар. Когда действие психоактивных веществ будет снято, в случае, если они, конечно, были, врачи оценят его дальнейшее поведение», — заключил эксперт.

Если молодой человек болен, по мнению психолога-сексолога Олега Гулько, важно вести себя по отношению к нему корректно. Так ему будет легче начать новую полноценную жизнь после лечения. Эксперт рассказал, что после выхода из стационара люди, справившиеся с психологическими проблемами, часто встречают к себе негативное отношение.

«Как человек, связанный с психиатрией, я хочу, чтобы люди с нарушениями психики могли жить нормальной жизнью. После выхода из больницы они вынуждены переносить настороженное отношение. Происходит стигматизация. Скажем, у человека действительно была тяжелая депрессия или еще что-то, слухи расходятся и потом на него начинают показывать пальцем. Это создает излишнее напряжение, что плохо и для общества, и для близких бывшего больного, и для него самого. Высокий уровень агрессии ко всему непонятному - это неправильно, а люди пугаются, считают, что выздоровевший человек может убить, что-то сделать, навредить их детям… Подобный настрой создает опасные ситуации. Люди боятся того, чего нет».

Эксперт отметил, что прогулки в обнаженном виде не причиняют зла окружающим и не могут нанести вред детской или взрослой психике. По его словам, окружающие склонны преувеличивать.

«Бегал он по улице обнаженным – он был в своем мире, не угрожал, не создавал опасности для других. Если вам кажется, что знакомый ведет себя странно, пообщайтесь с его родственниками, прибегнете к помощи специальных служб или обращайтесь к участковому»

Накануне ФАН просил прокомментировать ситуацию в Калининграде юриста Илью Казакова. Эксперт заявлял, что в случае столкновения голого мужчины с несовершеннолетними его действия могут быть квалифицированы как развратные по 135-й статье уголовного кодекса, а значит, он понесет довольно суровое наказание. Психолог-сексолог же уверен, что пробегающий мимо школы мужчина не может причинить детям моральный или психический вред.

«Законодательство трактует демонстрацию половых органов как домогательство, но психическая травма не случается у ребенка от того, что он видит кого-то обнаженным. Если человек зашел и обнажился в лифте, ограничивается пространство. Если же человек просто пробегал мимо, любая школьница, в любом возрасте просто посмеется. Пробежал и пробежал. Действовать надо соразмерно определенным ситуациям. Вид обнаженного человека не может вызвать психические нарушения. Это не источник нарушения психики. Никто не сходит с ума на нудистских пляжах, из-за того, что увидел дядю в трусиках...».

Очевидцы уже сообщили ФАН, что любителя пробежаться голышом забрали в психиатрическую больницу поселка Прибрежный. Вел он при этом себя адекватно и врачам не сопротивлялся. Высказывается предположение, что молодой человек был под воздействием изменяющих сознание веществ.

«Ему почудилось, что его газом накачали, он всю одежду снял и прыгнул в речку, а потом побежал в Гурьевск. Сам он из Полесска. Когда врачи сажали его в машину, вел себя спокойно. На какие-то вопросы отвечал нормально, на какие-то нет», - рассказали ФАН.

Полицию никто в городе не вызывал. Молодой человек привлек ее внимание своим странным поведением.

«Сначала он попал в отдел полиции г. Гурьевска, врачи приехали сразу туда. Стражи порядка подхватили его на въезде в город у одного из супермаркетов».

Видео пробежек голого мужчины в социальных сетях получило больше 30 000 просмотров.