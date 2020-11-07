СК возбудил дело после гибели ребенка в детском саду в Калининграде

Калининград, 7 ноября. После гибели ребенка в детском саду СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает начальник пресс-службы ведомства Наталья Гацко.

По информации СК РФ, четырехлетний ребенок застрял между деревянными прутьями горки и задохнулся. Он погиб в промежутке между 11 и 12 часами дня.

«Детально устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация, производится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения», — рассказала Наталья Гацко.

Ход предварительного следствия контролируется руководством регионального управления Следственного комитета. Продолжается расследование уголовного дела.