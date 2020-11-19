Калининградку за проезд без маски закрыли в автобусе и заставили ждать полицию

Калининград, 19 ноября. В Калининграде местная жительница села в автобус без маски и этим задержала его отправление. Кондуктор просто отказывалась трогаться с места. О происшествии рассказали в одном популярных местных пабликов «ВКонтакте».

Калининградка объясняла, почему не может надеть маску, в течение двадцати минут. Сидящие в салоне люди возмущались, но свою позицию отстаивала и женщина:

— Я не играю в эти игры! Хотите в масках, хотите без масок! — Нам надо сейчас ехать! Мы все устали и едем с работы! — Женщина, на такси можно без маски доехать! — Вот именно! — Нет, сегодня объявили, что без маски и из такси тоже выкидывают. — Я оплатила услугу, верните мне тогда деньги, поеду на такси. Что за?.. Ерунда какая-то! — Вы знаете, что без масок не пускают и не едут…

Кондуктор не успокаивалась.

«С апреля месяца уже все в масках, а она все удивляется», — сказала она пассажиру.

Тем временем, автобус не трогался с места, а женщина все пыталась оправдаться.

— Я на работе отработала, у меня порвалась маска, я что теперь должна на работе ночевать? — Вы должны маску с собой иметь! — Где это написано? Я никому ничего не должна! — Мы вам тоже не должны, мы должны ехать! — Ехайте! — Из-за вас мы никуда не ехаем!

Поскольку пассажир без маски из автобуса не выходил, кондуктор заставила всех покинуть салон и вызвала полицию. Ситуацию для ФАН прокомментировал генеральный директор транспортной компании ООО «Вест Лайн» Сергей Макаров. Он положением вещей в городе возмущен.

«Еще ни одного пассажира в Калининграде не привлекли к материальной ответственности за неношение масок, а в городе Москва 116 тысяч! Почему ни одного пассажира не оштрафовали? У нас за эту неделю три случая было, что вызывали милицию, пассажиры отказывались выходить, отказывались надевать маски. Ни одного из этих трех не оштрафовали! А мы потеряли время, пассажиры опоздали на работу и никто не понес ответственности, никакой!» — рассказал ФАН Сергей Макаров.

Также он указал на то, что оказание услуг пассажирам без масок запрещено согласно постановлению губернатора Калининградской области Антона Алиханова и карается штрафом для предприятий в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Он утверждает, что в такой ситуации похвалил бы кондуктора, а также выдал бы ему премию.