Адвокату обвиняемой Сушкевич пригрозили удалением из зала суда

Калининград, 19 ноября. В калининградском областном суде №4 судья прервал заседание про делу об убийстве младенца предупреждением в адрес защитника Элины Сушкевич. Его обвинили в незаконном давлении на присяжных. Это произошло во время допроса судебного эксперта Олеси Чемезовой из Калининграда, свидетеля по делу.

Ситуацию для ФАН прокомментировал адвокат обвиняемого врача Андрей Золотухин:

«Допрашивали эксперта, который провел первичную экспертизу трупа, который вскрывал тело и устанавливал причину смерти. Мы задали вопрос, который, по мнению суда, носит недопустимый характер, и мы таким образом, по мнению судьи, пытались воздействовать на коллегию и присяжных-заседателей. Нам судья неоднократно это пытался разъяснить, но мы были не согласны с отводом этих вопросов. Судья пришел к выводу, что мы ничего не понимаем, не хотим слушать его и вот он нам делает последнее так называемое китайское предупреждение, иначе потом он нас удалит. Это касалось меня и Бабасова, обоих защитников Сушкевич», — рассказал ФАН адвокат Элины Сушкевич.

Андрей Золотухин уверен в несправедливости судьи. По его мнению, сторона обвинения в таких же условиях была в более выгодном положении.

«Наши возражения были направлены на то обстоятельство, что судьей при таких же обстоятельствах со стороны обвинения ранее, когда допрашивался судебный эксперт из Петербурга, разрешалось задавать различные вопросы, в том числе те, которые нам сегодня не разрешал судья и отводил», — сообщил Золотухин ФАН.

Судья напомнил присутствующим на заседании адвокатам, что их вопросы об исследовании фрагментов тела умершего младенца снимал неоднократно. Он считает, что они всего лишь делают предположения, и ссылается на уголовно-процессуальный кодекс и особенности разбирательств при участи присяжных.