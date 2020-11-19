Кондуктор в Калининграде высадила школьников на холод из-за отсутствия масок

Калининград, 19 ноября. Кондуктор высадила двух десятилетних детей из автобуса из-за отсутствия масок. Об этом сообщил Руслан Логинов, старший брат одного из ребят в социальной сети.

«Сегодня в 12:20 на 48 автобусе «с671нн» произошел инцидент. Высадила кондуктор двоих школьников 3 класса в дождь, так как у них не было медицинских масок. Сели дети на остановке Тенистая аллея 100, высадили их на следующей остановке, детям пришлось идти пешком в дождь в школу», — написал мужчина.

ФАН он рассказал, что до сегодняшнего дня маски у школьников в автобусе никогда не проверяли. По его словам, ребенок был просто не готов к произошедшему.

«Родители на работе, я тоже и естественно, никто маску не проверял, есть ли она в портфеле. Ребёнок учится во вторую смену и каждый день ездит на автобусе 48 и ни разу ни один кондуктор не требовал у него маски, вот ребёнок и забыл о ней», — рассказал мужчина ФАН.

Он не собирается обращаться в суд и с помощью сообщения надеется уберечь калининградских детей. По его словам, в диспетчерской транспортной компании его заверили, что разберутся в ситуации и накажут кондуктора, но он в справедливость не верит, хоть и не планирует обращаться в суд.

«Да, она не имела права их высаживать. Но, как показывает практика, ничего ей не будет», — сообщил ФАН Руслан Логинов.

ФАН удалось связаться с генеральным директором ООО «Вест Лайн» Сергеем Макаровым. Он в ситуации с кондуктором различий между взрослыми и детьми не делает. За провоз пассажиров без масок он, как говорит, отвечает кошельком. Более того, недавно на него подали в суд.

«Если школьников высадили, то кондуктор высадил их в соответствии с постановлением губернатора Калининградской области. Оказание услуг пассажирскими предприятиями гражданам, которые находятся без масок, запрещено. Это же гражданин? Гражданин. 3 класс? 3 класс. Ну какая разница? Без маски он? Без маски. Ну и не оказали услугу этим детям. У них билеты есть? Сейчас по фотографии, сделанной в салоне автобуса, что провозится пассажир без маски, кондуктор находится без маски... Отправляется это в соответствующие органы и по этим фотографиям нас привлекают. В понедельник я по фотографии получил протокол и дело перенаправлено в суд. Понимаете? Из-за пассажира, который находится в салоне автобуса без маски», — рассказал он ФАН.

Сергей Макаров возмущен пренебрежительным отношением калининградцев к кондукторам автобусов и перевозчикам. Родители же, по его мнению, должны внимательнее относиться к своим детям и не выпускать их из дома без масок.

«А как же родители, которые отпускают детей в школу и не спрашивают у них, Вася, Петя, тыне забыл масочку взять? Как в этой ситуации быть? Правительство Калининградской области наделили полномочиями привлекать пассажирские предприятия за то, что они оказывают услуги людям без масок. Дети до 5 лет заходят везде без масок, я вижу их в аэропортах и никто не обращает внимания, потому что говорят, что дети до такого возраста не подвержены заболеванию коронавирус. Этим детям по 10 лет!» — говорит Сергей Макаров ФАН.

При этом он заявляет, что не уверен в том, высадили ли детей из автобуса на самом деле или нет. Его заместитель Максим Королев в ответ на запрос ФАН сообщил, что конфликта с кондуктором у школьников не было, а выйти из автобуса на следующей остановке и пойти в учебное заведение пешком они решили самостоятельно, поскольку следовали правилам перевозки.