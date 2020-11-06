В поликлиниках Калининграда приостановили плановую медпомощь

Калининград, 6 ноября. Плановая медпомощь в поликлиниках города временно ограничена. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Исключительными считаются случаи пагубных для жизни и здоровья заболеваний. Принимается во внимание опасность болезни для окружающих и необходимость оказания помощи. В первом случае врач самостоятельно принимает решение о исследовании.

Диспансеризацию и медицинские осмотры не проводят поликлиниках, находящихся в ведении министерства здравоохранения. При этом по-прежнему оказываются остальные виды медицинской помощи, в том числе стационарная и экстренная гражданам старше 60 лет, которые имеют симптомы респираторных заболеваний и лечатся дому.

Как рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, поликлиники стали местом повышенного риска заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Люди в возрасте 65 лет и старше могут подхватить там инфекциями, а ограничение плановой медпомощи поможет разгрузить медицинские учреждения и персонал, сосредоточиться на оказании своевременной неотложной помощи.