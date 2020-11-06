Появилось видео с голым мужчиной, бегающим по улице под Калининградом

В Калининградской области местные жители сняли на видео мужчину, который совершал пробежку полностью голым. Они заявляют, что видели его у магазина «Виктория», а также вблизи школ и детских садов.

«Больной человек, нуждается во врачебной помощи», — пишет Александра А. в социальной сети.

При этом один из жителей в комментариях утверждает, что приходится любителю пробежек братом и уже два года пытается отправить его к врачу, потому что дома и на улице он ведет себя неадекватно.

«Что дома фигней страдают, что на улице. Боюсь, скоро тоже голый бегать буду», — сообщает Юрий А.

Для ФАН ситуацию прокомментировал юрист компании «Перспектива» Илья Казаков.

«За подобное деяние предусматривается несколько уровней ответственности. Все зависит от поведения лица. Если человек попал в неприятную ситуацию, а потом был вынужден пойти домой голым, ее не последует. Если человек приходит в общественное место, но не вызывающе себя ведет, от также избегает ответственности. Однако если он начнет вести себя вызывающе, его действия подпадут под статью 20.1 кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство».

В случае, если мужчина начнет привлекать внимание детей и подростков, появятся основания для его привлечения к ответственности уголовной.

«Если голый человек проходит мимо детского садика, школы, то его действия могут быть квалифицированы как развратные по статье 135 уголовного кодекса. Закрытого перечня развратных действий нет, он очень широк. Ими считаются все действия, направленные на то, чтобы вызвать сексуальный интерес».

Если мужчина подходит к подросткам ближе, чем они позволяют, следует обращаться в полицию.