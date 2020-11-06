Маленький ребенок умер в одном из детских садов Калининграда

Калининград, 6 ноября. В региональном следственном управлении СК РФ сообщают о смерти четырехлетнего ребенка в детском саду города Калининграда. Информация о его гибели поступила в правоохранительные органы 6 ноября.

Сообщается, что мальчик находился на прогулке вместе с другими детьми и был под присмотром воспитателей. Без сознания на горке его обнаружила одна из них. Ребенка доставили в медицинский кабинет, но там смогли только констатировать смерть мальчика.

На месте происшествия работает группа регионального следственного комитета, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход следственных действий контролирует руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Бочаров.