Калининградцы рассказали о безответственности посетителей ТК «Балтия Молл» 

Калининград, 6 ноября. Калининградцы опасаются за здоровье посетивших новый торговый центр «Балтия Молл» горожан. По их мнению, его гости очень сильно рискуют. Многие горожане высказались по этому поводу в соцсетях.

«Социальная дистанция в 1,5 м особенно соблюдается в дверях», — смеются пользователи социальных сетей.

Они отмечают, что в этой ситуации в опасности оказываются дети, и отмечают «бесстрашие» посетителей развлекательного комплекса:

«Маски посетители носят на подбородке, а детки так и вовсе без них на детской площадке активно развлекаются без всякой дистанции. Искренне желаю всем здоровья и благополучия»

«Народ ничего не боится… Есть зараза, нет заразы».

В «Балтия Молл» предупреждают о необходимости соблюдения требований правительства и «Роспотребнадзора».

«Уважаемые гости, мы просим вас не скапливаться при большом количестве посетителей, соблюдать дистанцию и требования масочного режима», — сказано в группе «Балтия Молл» в социальной сети.

Напомним, в Калининградской области с 3 ноября на удаленную работу было переведено 50% сотрудников. ВУЗы области работают в полностью дистанционном режиме, а все граждане старше 65 лет должны оставаться дома в период с 3 по 16 ноября.