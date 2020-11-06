Калининградцы хотят видеть Королевский замок на месте подлежащего сносу «Дома Советов»

На месте подлежащего сносу «Дома Советов» калининградцы хотят видеть Королевский замок.

«Если восстановить замок, как это сделали в Мальборке, то это принесёт денежку…», - высказался Роман Р.

Жители опасаются, что в центре города может появиться очередной торговый центр.

«Ну он правда уродский! Вот если бы Королевский Замок восстановили или парк на этом месте, но нет! Будет очередной ТЦ, видимо чересчур много денег у народа», — написала Анна Д. в социальной сети.

Напомним, после заседания калининградской облдумы в четверг, 5 ноября, стало известно, что «Дом Советов» не реконструируют, как это было запланировано ранее, а демонтируют. На его месте появится что-то новое, однако о планах кардинального изменения архитектурного облика города объявлено не было. Как рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, первая визуализация конструкции обновленного сооружения уже готова. Ее представят общественности только через 1,5 месяца, при этом город за снос и сооружение нового здания платить не будет.

«Мы исходим из того, что в новом комплексе необходимо создать как минимум двухуровневую подземную парковку. Вполне возможно, что будет демонтироваться и часть фундамента. Это будет всё делаться за счёт инвестора», - сообщил Антон Алиханов журналистам.

Таким образом, существующий объект будет демонтирован практически до самого основания. Сейчас «Дом Советов» принадлежит Корпорации развития Калининградской области, а значит, региональному правительству. Ранее анонсировался переезд чиновников на его территорию. «Дом Советов» уже давно стал культовой достопримечательностью.

«Проездом был в Калининграде. Здание дома советов понравилось», — пишут в социальных сетях туристы.

Любят «Дом Советов» и исследователи истории Калининградской области. ФАН удалось связаться с краеведом Борисом Адамовым, который высказался в пользу сохранения здания. Однако и он понимает, что обветшавшее здание в центре города стоять не должно.

«Само здание мне нравится. Оно отличается от проекта, который был у советских строителей изначально — не такое легкое и изящное — однако само по себе строение очень органично вписывается в архитектурный концепт центра города. Сначала я относился к нему критически, но когда посмотрел, что около него возвели торговый центр «Плаза» и другие подобные строения, понял, что это шедевр. Здание «Дома Советов», между прочим, неплохое. Если бы была возможность техническая, я бы выступал за его сохранение, другое дело, что состояние строения плачевное. Все-таки конец 80-х годов, оно стоит и разрушается.»

Историк рассказал, что изначально «Дом Советов» предполагалось возводить в стекле и металле. Из соображений дешевизны сооружение сделали бетонным. По этой же причине, как считает Б. А. Адамов, «Дом Советов» выглядит гораздо хуже, чем мог.

Ранее за реконструкцию «Дома Советов» была готова взяться компания Archelp. Ее проект как раз предполагал наличие конструкций из металла и стекла. Фото здания были опубликованы на станице главы Корпорации развития Андрей Толмачев в Facebook.

Изначально «Дом Советов» возводился как прибежище для калининградских чиновников. Об этом говорится в документах Государственного архива Калининградской области, в частности, «Технико-экономическом обосновании строительства Дома Советов в г. Калининграде». Здание на Дм. Донского, в котором во времена образования города размещались городские партийные, комсомольские и советские руководящие органы, подвергалось критике из-за «замкнутости» и темного двора. Его нельзя было ни расширить, ни достроить, внутри было холодно.

«В здании нет вентиляции, низкий коэффициент освещённости, капитального ремонта скрытой системы отопления не проводилось. Рабочая площадь – 5,7 тыс. кв. метров», - говорится в документах.

Королевский замок же, находящийся в центре города, был разрушен практически до основания.

«Центральная часть г. Калининграда является наиболее ответственной для решения архитектурно-пространственной композиции города, до настоящего времени не застраивалась и представляет собой сплошные руины с остатками бывшего королевского замка, столетиями олицетворявшего разбойничьи устремления германских милитаристов», - говорится в «Технико-экономическом обосновании».

Интересно, что изначально, согласно документам, «Дом Советов» мог быть совершенно другим. Архитектурной доминантой города могло стать здание, созданное Московским ЦНИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений для города Перми. В нашем регионе от него отказались, но кто знает, на что будет похож новый «Дом Советов»?