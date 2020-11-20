В Калининграде разработали методику помощи детям-инвалидам с помощью янтаря

Людмила Высоцкая, художник по янтарю и создательница проекта «Видим руками», разработала уникальную методику взаимодействия с детьми, которые имеют особенности развития. Она выяснила, что работа с янтарем помогает им бороться с болезнями, развиваться и становиться сильнее. ФАН побеседовал с ней.

— Как вам пришла в голову идея создать такой проект?

— Я попала с мастер-классом по янтарю на чемпионат мира по футболу. Во время матча России со Швецией к моему стенду подошел слепой мужчина, он был так заинтересован, что команда министерства соцполитики, которая его привела, не могла его от меня оторвать. Это и привлекло мое внимание. Я замечаю, что люди, которые видят, пробуют все по чуть-чуть, но ничем не увлекаются. Они ходят, радуются, а незрячие выбирают руками и все. Мужчине говорят «пошли, там еще много мастер-классов», а он не уходит и не уходит. Так и родилась моя любовь к незрячим. Я предложила ему прийти в мою мастерскую, стала делать посты в интернете, и у нас образовался клуб.

— С каким сложностями вы столкнулись в процессе работы?

— У нас очень долго не было помещения. Приходившие ко мне слепые буквально бились головой о притолоки и потолок. Так мы и существовали, пока я не узнала, что в городе освободилась мастерская. Она оказалась муниципальной собственностью, и я обратилась с Антону Алиханову с просьбой помочь проекту. Он отдал это помещение мне. Потом я с командой придумала «Видят руками» и выиграла президентский грант. Нам выделили сумму в 499 тысяч рублей. На эти деньги я закупила бормашинки, станки, прекрасные шкафы для изделий из янтаря. Когда работаешь с незрячими, нужно, чтобы все было на своих местах. Как они будут что-то искать? А если человек знает, где его полочка, янтарики, он просто придет и будет работать.

— Как вы нашли свою аудиторию?

— Мы работаем уже несколько лет и стараемся принимать участие во всех городских мероприятиях: Дне города, Ночи музеев, Фестивале детских профессий, инклюзивном фестивале «Паруса духа». Когда мы проводили на них мастер-классы, я поняла, насколько малыши хотят заниматься янтарем. Если бы это было не так, мы не загорелись бы идеей создания проекта. Когда к нам приезжают дети из детдома, они дерутся, чтобы попасть в мастерскую. Сейчас нельзя 25–30 человек привезти из-за пандемии, и каждый там у себя кричит «Возьмите меня, возьмите меня!». В мастерской они хотят сделать все. Пищат: «А можно сделать браслет, а можно сделать кулон!» Это так здорово!

— Что вы поняли в процессе работы с незрячими детьми?

— У меня есть абсолютно незрячая ученица Сонечка, ей 8 лет. Такая девочка оказалась талантливая, прекрасная, старательная. К ним ко всем нужен особый подход. Мы когда видим, мы многого не понимаем. Мы можем глазами сделать невербальные какие-то человеку движения, и он прочтет. Мы забываем, что незрячие этого не видят, не могут считать, а вот какую-то интонацию, дыхание — это они все чувствуют. Когда с ними разговариваешь, обучаешь их, замечаешь, что им требуются перерывы в работе. Они воспринимают все резко, чувствительно. Это все надо помнить. Им нужно спокойствие. Вот тогда они анализируют, и все у них достойно и правильно.

— Вы работаете ежедневно?

— Чтобы удовлетворить способности Сонечки, мне нужно быть в студии буквально каждый день. До прихода ко мне она делала новогодние игрушки из пластилина. Я же показала ей картины для незрячих, которые создала сама. Эта работа заставляет развиваться и меня. Бывают проблемы. Не все могут, к примеру, деликатно свои незрячим друзьям сказать, что они молодцы. Некоторые рубят правду-матку с плеча и высказываются о их работах плохо. Моих художников это очень сильно огорчало. Он, может, два месяца делал свою работу, а люди говорили: «Да ну, это ерунда какая-то, некрасиво ты сделал. Тебя обманывают». Так однажды один мальчик пришел ко мне и заявил: «Серьги, которые я сделал, страшные. Друг сказал. Я больше заниматься не хочу».

— И что вы предприняли?

— Такие моменты заставили меня думать кардинально в другую сторону. Я стала понимать, что ребята все равно хотят, чтобы те работы, которые они сделали руками, понравились зрячим. Еще им очень сложно без помощи. Их надо направлять. Я выяснила, что когда незрячие работают с клеем, ничего не получается. Они не знают, куда его нанести, пачкают одежду, лицо, стол, руки. Настоящая беда. Я стала думать, что делать, и конце концов придумала. Я поняла, что если мы берем уже готовую рамку, обклеиваем ее глиной и в глину вдавливаем кубики, то у нас получается очень даже красивая работа. Главное, не дать детям перепутать материал. Мы раскладываем все по кучкам, баночкам и говорим: вот здесь красный, здесь зеленый, здесь синий. Человек запоминает и на свое усмотрение выкладывает картину. Она получается мозаичной, яркой, красивой. Я назвала это наитивизм, от «по наитию», такого слова нет.

— Что вас удивляет в работе со слепыми детьми?

— В наитивизме у меня идет прогресс. Сонечка выкладывает картины. Есть цветные, есть темные. Она говорит: «Вот я выложила море с черным небом». Ночное море, золотое солнце, все красиво. А потом она пришла на следующий день и говорит: «А сегодня я хотела бы песок выложить». Такая вот идея, морской песок. Ей нравится ощущение песка. Девочка никогда не видела моря, она не знает, какой это цвет, ей только это объясняют, она слушает, но она знает, что такое красный, голубой или серый. По ощущениям она может это воспринять. Я ей объясняю — ветер, холодно. дождь, это такие серые цвета. А когда ты травку трогаешь, это зеленый, розовый, это приятные цвета. Песок ей нравится, она ощущает от этого позитив. То, что мы в негатив можем думать, она воспринимает иначе, от песка у нее приятные ощущения.

— Насколько я знаю, у вас занимаются не только слабовидящие дети. Расскажите об этом.

— В проект приходят и дети с синдромом дауна. У нас есть центр «Особый ребенок», каждое воскресенье дети приходят, я с ними занимаюсь. Самые сложные — это аутисты. Они красивые, они чисто одетые, ты даже не понимаешь, с кем ты сталкиваешься. Он сложил руки, сидит и ничего не делает. Его никак мама не может заставить. Закрыл глаза и сидит молча. Не хочет, блок стоит. Он не может его снять, и ему плохо. От этого страдают все окружающие, близкие по крайней мере. Мы раскрыли одного такого мальчика. Месяц, наверное, занимались, а потом я смотрю, он стал работать! Мы просто так все радовались, это была такая победа, когда он стал нанизывать янтарики на проволоку. К слову, аутисты очень талантливы и делают все чрезвычайно аккуратно.

— Какие еще случаи вы вспоминаете?

— Был мальчик, который мало того что не подключался к процессу, он не разговаривал. Максимум, что он делал, это повторял за тобой твои же фразы: «Ну как твои дела? — и он, — Как твои дела?», «Ну давай работать — он тоже, — Ну давай работать». Я не обращала внимания. Это сложно. Я делаю вид, что все нормально, а мама... Когда она помогает, у детей все получается. Главное, заниматься с ними, тогда ребенок раскрывается. И вот этот мальчик на одном из занятий стал со мной общаться. У меня внутри просто ураган, метель, шквал, даже молния, но я чисто физически не дала этому выплеснуться. Я очень спокойно все восприняла, а с ним давай еще больше общаться, и он начал мозаику. Как мы были счастливы! Мама выбежала из другой комнаты и скорее делать с ним картину с корабликом. Потом мне в любви признавалась.