Калининградцы жалуются на «черные дыры» на пешеходных переходах

Калининград, 18 ноября. Калининградцы недовольны состоянием пешеходных переходов в городе. На ул. О. Кошевого, по словам местной жительницы, на одном из них образовалась настоящая «черная дыра» в асфальте. К тому же проход полностью блокируют автомобили.

На ул. Еловая Аллея, 9 ситуация обстроит еще хуже. Пешеходного перехода нет в принципе, а идти на ближайший, по словам Татьяны П., по-настоящему опасно. Для этого требуется выходить на проезжую часть и двигаться прямо по ней.

После обращения ФАН в администрацию пешеходный перед на ул. О. Кошевого привели в порядок.

«Сообщаем, что на пешеходном переходе по ул. О. Кошевого (ориентир дом №17) в г. Калининграде повреждение дорожного покрытия было устранено», — написали представители комитета дорожно-транспортной инфраструктуры в ответ на официальный запрос ФАН.

При этом к 11.11 больше ни одного внушительного изъяна на пешеходных переходах этой улицы администрацией выявлено не было.

На Еловой аллее, по мнению председателя комитета дорожно-транспортной инфраструктуры А. Козлова, требуется обустройство участка тротуара, но в плане работ по благоустройству этого нет. Мероприятие требует вырубки значительного количества деревьев, а также сноса ограждений и капитальных строений в границах красных линий, и в комитете добавляют, что в 50 метрах от дома №9 по ул. О. Кошевого оборудован пешеходный переход, «возле которого имеются искусственные неровности».