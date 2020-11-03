Представители фитнес-индустрии Калининграда могут лишиться заработка

Калининград, 3 ноября. Представители фитнес-индустрии в Калининграде бьют тревогу из-за новых ограничительных мер в связи с пандемией и боятся остаться без средств к существованию. Об этом стало известно ФАН.

Напомним, калининградским работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу 50% сотрудников. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В соответствии с постановлением № 134 от 16 марта 2020 года в силе остаются также правила усиленной уборки, дезинфекции помещений.

Представители фитнес-индустрии боятся потерять работу. Сложившуюся ситуацию прокомментировала ФАН инструктор клуба «Тонус» Светлана К.

«Естественно, зарплата будет страдать в этом отношении, у нас же фитнес-индустрия! Мы работаем с людьми, а в интернете... Это будет не так быстро, не так хорошо, как в других областях. Многие из нас боятся быть уволенными, и я в том числе. Очевидно, что работы будет в разы меньше», — поделилась мнением собеседница ФАН.

По данным Superjob, лучшими городами для удаленной работы в 2020 году стали Казань, Москва и Новосибирск. Самым перспективным свой город для построения такой карьеры считают москвичи. Это 51% опрошенных. В Казани и Новосибирске также уверены в себе по 43% населения.