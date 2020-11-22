Под Калининградом гололед стал причиной тройного ДТП

Калининград, 22 ноября. В районе поселка Васильково Калининградской области гололед стал причиной трех последовательных аварий. ДТП произошли на 4 километре 850 метре дороги «Калининград-Полесск».

Жертвами наледи один за другим стали трое автовладельцев. Сначала с управлением не справился водитель «Фольксваген». Чуть позже, в 8:25, в его авто врезался двигавшийся со стороны Калининграда «Опель», а всего через 5 минут, в 8:30 в этот самый «Опель» въехала «Шкода».

В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что все участники дорожного движения не учли опасные дорожные, метеорологические условия, выбрали небезопасный скоростной режим. Двое участников ДТП получили травмы, им потребовалась помощь медиков.