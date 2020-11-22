Жители Калининградской области в Орловке опасаются сброса опасных отходов

Калининград, 22 ноября. Местные жители в поселке Орловка Калининградской области жалуются, что компания по вывозу ТБО «Балтэкосервис» складирует подозрительного вида пластик недалеко от своего завода. Они боятся, что эти отходы могут оказаться опасными, и энергично обсуждают происходящее в социальных сетях.

«Неподалеку от территории завода по переработке пластиковых отходов этот самый пластик просто закопан в земле. Тонны пластика! Рентгеновских снимков, использованных шприцов и баночек для анализов. Все, что не дезинфицируется перед переработкой, вымывается дождем и течёт по сточным водам в местную реку. Да и просто пакеты месяцами стоят за территорией завода», — сообщают жители Орловки в одном из популярных пабликов в сети.

В поселке проживает больше 2 тыс. человек, а в находящемся неподалеку Гурьевске — 18, 3 тыс. граждан. По словам представителей инициативной группы, в понедельник «Балтэкосервис» должен проверить «Росприроднадзор».

Председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов, комментируя ситуацию ФАН, сообщил, что сегодня многие компании прибегают к уловкам и вместо того, чтобы утилизировать отходы, закапывают их. Последствия такого отношения могут быть губительны для экологии и здоровья людей.

«Опасна не сама пластмасса, которая перерабатывается на заводе, а вещества из химической лаборатории. У нас, к сожалению, сейчас медицинские отходы некуда девать. Тем более, что субстанции, которые в этих лабораториях, могут быть с 1 по 3 класс опасности. Не всем предприятиям можно везти на полигоны промышленных отходы. Раньше был полигон по Северо-Западу — это «Красный бор», и самые опасные отходы свозились в Санкт-Петербург. Сейчас он закрыт, и свозить отходы практически некуда. Предприятия не знают, куда их девать, и в основном закапывают», — сообщил Сергей Виноградов ФАН.

Эксперт также отметил, что документы для контролирующих ведомств в компаниях нередко оформляют для вида. Заключаются договоры с предприятиями, которые обещают вывезти отходы в Ярославль, к примеру, или Челябинск, но в реальности этого не делают.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что жители Калининграда крайне обеспокоены выбросами опасных отходов у отеля Holiday Inn, в центре города. Они считают источником загрязнений гостиницу, однако причиной проблемы могут выступать и сети городской канализации, проложенные под заведением.