В Калининграде у местного жителя «отобрали» место на кладбище

Калининград, 3 ноября. В Калининградской области местная жительница выкупила несколько мест на кладбище, но при смене руководства выяснилось, что законное второе место для ее дедушки женщине выделять не хотят.
«Девушка, которая там была в тот момент, сказала, что эти документы фигня и что за те деньги, что мы тогда заплатили, мы фактически купили «вот просто эту бумажку». Получается, что мы можем приехать в какой-то момент на кладбище, а на нашем участке кто-то чужой лежит», — рассказывает Елизавета К.
Она отметила, что выкупила участок в 2013 году после смерти своей бабушки и все последующие семь лет облагораживала его в счет своих личных средств.
Ситуацию ФАН прокомментировал начальник отдела организации похоронного отдела Сергей Пуршев, сотрудник администрации Гурьевского района.
«Девушка обращалась в администрацию кладбища, которой как органа не существует. Есть администрация Гурьевского городского округа. У нас это кладбище стоит на балансе, как и 23 других. При обращении смотрится справка о захоронении, свидетельство о смерти, сертификат, внимательно рассматривается вопрос. Все могут достойно попрощаться со своими близкими, захоронить их. Ни у кого не отбирают участки на кладбищах! Согласно федеральному закону №8 о похоронном деле супруг должен лежать рядом с супругом. Это бесплатно, и мы работаем в соответствии с законодательством Российской Федерации совместно с прокуратурой и МВД. Описанным выше случаем уже занимаемся».