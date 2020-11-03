В Калининграде у местного жителя «отобрали» место на кладбище

Калининград, 3 ноября. В Калининградской области местная жительница выкупила несколько мест на кладбище, но при смене руководства выяснилось, что законное второе место для ее дедушки женщине выделять не хотят.

«Девушка, которая там была в тот момент, сказала, что эти документы фигня и что за те деньги, что мы тогда заплатили, мы фактически купили «вот просто эту бумажку». Получается, что мы можем приехать в какой-то момент на кладбище, а на нашем участке кто-то чужой лежит», — рассказывает Елизавета К.

Она отметила, что выкупила участок в 2013 году после смерти своей бабушки и все последующие семь лет облагораживала его в счет своих личных средств.

Ситуацию ФАН прокомментировал начальник отдела организации похоронного отдела Сергей Пуршев, сотрудник администрации Гурьевского района.