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Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Калининград, 3 ноября. В Калининграде существенно возросло число нарушений правил парковки. Как стало известно ФАН, на Добролюбова, 48 массивная Toyota помешала проехать по тротуару матери с коляской. Разозленная местная жительница сфотографировала машину, ее номера и выложила все в Интернет.

В настоящее время в соцсетях разгораются нешуточные дискуссии в связи с происходящим. 

«Так это мусорный контейнер, накидайте ему пакетов полный кузов!» — написал в Сети пользователь Александр А.

Автомобилист полностью заблокировал проход для пешеходов.

Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Аналогичным образом припарковался автомобилист на улице Яблочной. 

Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

В социальных сетях Калининградцы ославили и хозяина черного Range Rover. В Майском переулке он не только встал на тротуаре, но и заехал на газон передним колесом. 

Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

А водитель одного из автомобилей Uber без стеснения занял место для парковки инвалида. 

Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Для ФАН ситуацию прокомментировал Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА»:

«В подобных случаях следует звонить в дежурную часть полиции по телефону 112 или сразу в дежурную часть ГИБДД. Если парковка осуществлена на тротуаре, в неположенном месте, создает помехи пешеходам либо водителям, то в этом случае у нас предусмотрено задержание транспортного средства. Приезжает эвакуатор вместе с патрульным автомобилем ГИБДД и такой автомобиль задерживается. Его отвозят на штрафстоянку. Потом такому водителю светит штраф за парковку на месте для инвалида — 5 000 рублей, на тротуаре — 1 500, также он должен будет оплатить эвакуацию в размере 3 000 рублей».

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