Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Калининград, 3 ноября. В Калининграде существенно возросло число нарушений правил парковки. Как стало известно ФАН, на Добролюбова, 48 массивная Toyota помешала проехать по тротуару матери с коляской. Разозленная местная жительница сфотографировала машину, ее номера и выложила все в Интернет.
В настоящее время в соцсетях разгораются нешуточные дискуссии в связи с происходящим.
«Так это мусорный контейнер, накидайте ему пакетов полный кузов!» — написал в Сети пользователь Александр А.
Автомобилист полностью заблокировал проход для пешеходов.
Аналогичным образом припарковался автомобилист на улице Яблочной.
В социальных сетях Калининградцы ославили и хозяина черного Range Rover. В Майском переулке он не только встал на тротуаре, но и заехал на газон передним колесом.
А водитель одного из автомобилей Uber без стеснения занял место для парковки инвалида.
Для ФАН ситуацию прокомментировал Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА»:
«В подобных случаях следует звонить в дежурную часть полиции по телефону 112 или сразу в дежурную часть ГИБДД. Если парковка осуществлена на тротуаре, в неположенном месте, создает помехи пешеходам либо водителям, то в этом случае у нас предусмотрено задержание транспортного средства. Приезжает эвакуатор вместе с патрульным автомобилем ГИБДД и такой автомобиль задерживается. Его отвозят на штрафстоянку. Потом такому водителю светит штраф за парковку на месте для инвалида — 5 000 рублей, на тротуаре — 1 500, также он должен будет оплатить эвакуацию в размере 3 000 рублей».