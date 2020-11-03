Калининградцы жалуются на паркующихся где попало автомобилистов

Калининград, 3 ноября. В Калининграде существенно возросло число нарушений правил парковки. Как стало известно ФАН, на Добролюбова, 48 массивная Toyota помешала проехать по тротуару матери с коляской. Разозленная местная жительница сфотографировала машину, ее номера и выложила все в Интернет.

В настоящее время в соцсетях разгораются нешуточные дискуссии в связи с происходящим.

«Так это мусорный контейнер, накидайте ему пакетов полный кузов!» — написал в Сети пользователь Александр А.

Автомобилист полностью заблокировал проход для пешеходов.

Аналогичным образом припарковался автомобилист на улице Яблочной.

В социальных сетях Калининградцы ославили и хозяина черного Range Rover. В Майском переулке он не только встал на тротуаре, но и заехал на газон передним колесом.

А водитель одного из автомобилей Uber без стеснения занял место для парковки инвалида.

Для ФАН ситуацию прокомментировал Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА»: