Под Калининградом отец вывел на холод дочь в летнем платье и сандалиях

Калининград, 2 ноября. В городе Зеленоградске Калининградской области отец маленькой девочки привлек внимание местных жителей, взяв ее на прогулку по холодному морскому побережью одетой в легкое летнее платье и сандалии. Они уверены, что он наслаждался ее слезами и не реагировал на просьбы пойти домой. Жители вызвали полицию и опубликовали фото ребенка без верхней одежды в социальных сетях.

«На улице дубак! Сам в жилетке теплой, а дите в платье!» — прокомментировала увиденное местная жительница Наталья И.

Пост с фотографиями девочки получил более 600 комментариев, но ее отец Кирилл К. заявил, что не издевался над ребенком. Он пояснил, что позволил одеться ребенку легко исключительно в воспитательных целях и отметил, что девочка закаливается и поэтому простудиться не должна.

«Ребенок любим, счастлив и здоров. У нас кризис трех лет. Ни в какую не хочет одеваться. Ходит как маугли с лета. Я выхожу с ней на короткие прогулки — с собой плед. Сам за ЗОЖ и закаляюсь. Своих детей также умело закаляю. Например, дочка закаляется с рождения. Обожает обливаться холодной водой. Сын, также закаливал с рождения. 16 лет, никогда не пил и не курил. В олимпийском резерве по волейболу. Так что, комментаторы, идите лесом».

Жителей Зеленоградска точка зрения отца не воодушевила:

«На улице ветер холодный, море, и 10 градусов, ЗОЖ — это не голыми детей водить по улицам в конце октября, так то нужно по градусу снижать температуру, и тем более не в 3 года. Мозгов нет вообще! У нее нет еще жировой прослойки, она просто как осина продувается. Он решил так, он пусть и ходит голый, а ребенок подрастет и сам решит, что ему выбрать», — заметила Валерия Кутенко.

Пользователь Ионас В. и вовсе понадеялся, что мужчину лишат родительских прав. В комментариях Кириллу К. пожелали пережить то же самое, что и плачущей рядом с ним девочке, и понадеялись, что ребенка у отца заберут.

ФАН связался с юристом Андреем Черновым. Эксперт прокомментировал возможность лишения мужчины родительских прав.

«73 статья семейного кодекса предусматривает ограничение в правах родителя, который неадекватен, болен физически или имеет хроническое заболевание, которое мешает ему оценить степень опасности своего поведения для ребенка. Забрать девочку у отца могут только сотрудники полиции по делам несовершеннолетних с органами опеки».

Он также выразил опасения за жизнь и здоровье ребенка:

«Все обстоятельства, связанные с поведением родителя, должны быть установлены. Насколько такое поведение несет угрозу жизни и здоровья ребенка? Его должны пригласить в опеку и все эти вопросы с ним обсудить. Как девочка сама воспринимает такого рода выходки своего папы? Не считает ли она это игрой? Ну и медицина, то есть проверить на наличие тех или иных заболеваний, хронических каких-то – воспаления легких и еще каких-то, связанных с переохлаждением».

Сам отец сообщил, что уже общался с представителями полиции и дал участковому все необходимые объяснения.