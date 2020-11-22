Калининградцу угрожают проколоть колеса за парковку на тротуаре

Калининград, 22 ноября. В одном из калининградских дворов водитель белого автомобиля марки Ford припарковался прямо на тротуаре, преградив проход маломобильным мамам с колясками и другим пешеходам. Об этом сообщается в одном из популярных пабликов «ВКонтакте». Поступок автомобилиста настолько разозлил горожан, что они решили написать ему записку с угрозой.

«Еще раз так встанешь, ищи шиномонтаж», — написали они.

Заметили калининградцы и его наклейку с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу» на заднем стекле машины, но горожан раздражает не только это. В комментариях они предлагают проучить водители Ford, проколов ему шины.

«Что в голове у таких парковщиков? Опилки? Бесят такие олени», — высказался Антош Ш. «Кирпичик на капот, второй на крышу», — предлагает решение проблемы Виктор Б. «Я таким в своем дворе прокалываю все колеса», — сообщает Виталий Г.

Для ФАН ситуацию прокомментировал автоюрист Петр Губенко. Он отметил, что угроза соседей автомобилисту непрямая и носит характер намека. Также эксперт предположил, что владельцу Ford, возможно, припарковаться нужно было срочно. Он мог везти родственника в больницу. Проколотое колесо в такой ситуации еще больше осложнило бы его положение, хоть за парковку на тротуаре, как говорит юрист, можно получить штраф.

«На тротуаре парковаться нельзя, только если нет специального знака. Сейчас у нас действует эвакуация и задержание транспортных средств, которые нарушают правила остановки и стоянки, и с тротуаров тоже автомобили эвакуируют. Поэтому правильно поведение того пешехода, который написал записку, не угрожать, а сообщить в ГИБДД, вызывать их. Они вынуждены будут приехать на место, вызвать эвакуатор и задержать автомобиль. При этом эксперт отмечает, что придомовая территория тротуаром не является. Эвакуация возможна только с пешеходной зоны у проезжей части», — сообщил эксперт ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде значительно выросло количество нарушений правил парковки. Такси занимают по два места для инвалидов, а владельцы огромных Range Rover, оставляя машину на тротуаре, еще и портят газоны.