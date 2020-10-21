Более 50 центров цифрового образования открыли в Калининградской области

Калининград, 21 октября. Более 50 центров цифрового и гуманитарного образования «Точки роста» появилось в Калининградской области, пишет издание Infox.

Проект ориентирован на детей из небольших населенных пунктов, у которых нет доступа к современному оборудованию. Речь идет о мощных компьютерах и ноутбуках, VR-шлемах, 3D-принтерах, квадракоптерах.

«Точка роста» входит в национальный проект «Образование». Такие центры открываются по всей России. В прошлом году в Калининградской области создали 11 центров, в этом году заработали еще 42.

Однако региону не хватает квалифицированных кадров, готовых работать с детьми. Информатику и технологию необходимо превратить в кроссдисциплинарные предметы на стыке IT, материаловедения и электроники.

Власти Калининградской области готовы создать специальные условия для педагогов, которые будут работать в центрах «Точка роста».