Около 300 мешков с человеческими костями нашли в Калининграде

Калининград, 10 октября. Около 300 мешков с человеческими костями были обнаружены в форте «Штайн» в Калининграде, сообщила РИА Новости старший помощник главы регионального управления Следственного комитета РФ Наталья Гацко.

О находке правоохранителям сообщил новый собственник форта №1 «Штайн». При обследовании помещений он обнаружил порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками.

Сейчас по данному факту следователи проводят проверку. Предполагается, что мешки хранила в фортификационном сооружении организация, которая с 2013 года занималась в Калининградской области археологическими изысканиями на строительных объектах.

Форт №1 «Штайн», построенный в 1875—1879 годах, находится в пригороде Калининграда. Первоначально форт назывался Лаут, как одноименный немецкий поселок рядом. С 1894 года форт был переименован в честь барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна.