Коронавирус выявили у отдохнувшей в Турции жительницы Калининграда

Калининград, 1 сентября. Жительница Калининградской области, отдыхавшая в Турции, оказалась заражена коронавирусной инфекцией. Заболевание также выявлено у двухлетнего ребенка.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса во вторник сообщил о 16 новых случаев заражения COVID-19.

Среди зараженных оказались ввернувшаяся из Турции женщина и двухлетний ребенок. Также на больничной койке с положительным тестом на COVID-19 были трое безработных, два сотрудника предприятий, четверо пенсионеров, младший воспитатель и медсестра.

В конце лета Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами, в том числе с Турцией. Эксперты предупредили россиян о риске заражения опасным вирусом в республике, которая входит в топ-20 стран по распространению заболевания.