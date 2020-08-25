Учителей из регионов РФ пригласили работать в Калининградской области

Калининград, 25 августа. Учителей в Калининградской области становится больше, за последние годы в системе образования начали работать еще 700 педагогов, сообщили власти региона.

Более 40% новых учителей приехали из других регионов России, но кадров по-прежнему не хватает. Нужны новые школы, поскольку число учеников ежегодно увеличивается на 2000 человек.

Правительство региона планирует строить по 2 новые школы за год. Как пишет издание Infox.ru, в Калининградской области нужны работники в дошкольные учреждения и 191 учитель-предметник.

В муниципалитетах не хватает учителей математики, русского и иностранного языков. В руководстве региона надеются, что дефицит кадров устранит программа «Земский учитель», стартовавшая в 2020 году.

Педагоги, которые готовы работать в небольших населенных пунктах, получат по 1 млн рублей. По условиям программы, они должны проработать на своем месте в течение пяти лет.