Появились видео и фото с места крушения самолета под Калининградом

Калининград, 2 августа. Рухнувший под Калининградом спортивный самолет Cessna 172 выполнял тренировочный полет. В результате ЧП три человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По имеющимся данным, во время полета возникла внештатная ситуация. За штурвалом самолета находился пилот с 30-летним стажем, ему удалось посадить крылатую машину, однако при столкновении с землей она получила серьезные повреждения.

На борту находились одна женщина и двое мужчин, которые смогли самостоятельно выбраться из самолета, после чего были доставлены в медучреждение с различными травмами, передает Пятый канал.

В распоряжении Федерального агентства новостей также оказались фотографии с места крушения спортивного самолета.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, выясняются подробные обстоятельства произошедшего. Представители транспортной прокуратуры Калининграда проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. На место ЧП выехал заместитель Калининградского транспортного прокурора Михаил Авакьян.