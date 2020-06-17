Алиханов назвал условия отмены обсервации для приезжающих в Калининград

Калининград, 17 июня. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что обязательное двухнедельное пребывание в обсерваторе для приезжих из других регионов РФ и оплативших проживание в отелях могут отменить с 22 или 24 июня. Об этом руководитель региона написал в своем Instagram.

«В ближайшее время будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции», — сообщил Алиханов.

Губернатор напомнил, что соблюдение двухнедельной самоизоляции для приезжающих в регионе людей не обязательно для местных жителей, владельцев недвижимости в Калининградской области, а также людей, арендовавших квартиру или дом в регионе. Для тех, у кого нет возможности обеспечить самоизоляции после прибытия, власти предоставляют бесплатные мета в обсерваторах.

По его словам, открытия летних веранд кафе и ресторанов также можно ожидать уже к 24 июня. Он подчеркнул, что возобновляющие свою работу заведения должны будут неукоснительно соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.

С 16 июня в области открылись городские парки и зоопарк. Алиханов ранее заявил, что отели и рестораны могут готовиться к открытию. Масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий продолжают действовать.