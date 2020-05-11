В Калининградской области с 12 мая начнет действовать обязательный масочный режим

Калининград, 11 мая. Обязательный масочный режим введен с 12 мая в Калининградской области. Соответствующее решение закреплено постановлением регионального правительства.

«Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков рассказал, что власти рассчитывают на понимание со стороны жителей, которые должны серьезно отнестить к соблюдению масочного режима.

«Нарушение масочного режима предполагает административную ответственность, но никто не ставит перед собой целью наказывать граждан», — заявил Лысков.

В сообщении отмечается, что режим самоизоляции продлен до 31 мая для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также для детей младше 14 лет, которые могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

На сегодняшний день в Калининградской области официально выявлены 753 случая коронавирусной инфекции, 207 человек поправились, 11 скончались.