Масочный режим введут с 12 мая в Калининградской области

Калининград, 8 мая. Масочный режим с 12 мая введут из-за пандемии коронавируса в Калининградской области. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«В качестве гарантированного изменения — это введение масочного режима, будем просить надевать маски не только в магазинах, во всех общественных местах, но и выходить на улицу сразу с маской», — заявил Алиханов.

Губернатор отметил, что данная мера продиктована большим числом выявленных случаев коронавируса, в том числе у бессимптомных больных, передает «Парламентская газета».

Режим самоизоляции ввели в регионе 31 марта, а уже 29 апреля в области открылись промышленные магазины. Планируется, что 12 мая возобновят свою работу парикмахерские и салоны красоты. Руководство Калининградской области работает над расширением списка отраслей, которые могут вернуться к работе в ближайшее время.

На сегодняшний день в регионе официально выявлены 637 случаев коронавируса, в том числе 38 за последние сутки. Побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 169 человек, 11 скончались.