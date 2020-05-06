Алиханов попросил не осуждать отказавшихся от работы калининградских врачей

Калининград, 6 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверен, что у медиков, которые отказались от работы в период эпидемии коронавируса, были на это причины.

Регион столкнулся с дефицитом медицинских кадров еще до начала распространения вируса. Около 350 человек отказались работать.

Алиханов отметил, что некоторые медики входят в группу риска, у других — несовершеннолетние дети. Причины отказа от работы могут быть любыми.

«Мы поддерживаем этих врачей, это их право и выбор. Им предлагается и другая работа в других учреждениях, подальше от очагов», — сказал Алиханов.

Губернатор Калининградской добавил, что регулярно общается с медиками. Все, кто работает с больными пациентами, обеспечены масками и защитными костюмами

Число заболевших в регионе достигло 583 человек, 143 пациента выздоровели, 11 скончались. Как рассказал глава регионального Минздрава Александр Кравченко, из-за растущего числа заражений медики работают на пределе своих сил.

Он добавил, что жертвой коронавируса стала 65-летняя медсестра, которая отказалась от госпитализации. Она решила, что сможет помогать и дальше, но ее организм не справился. Врачам не удалось спасти медсестру.

Власти призывают жителей региона оставаться дома, чтобы помочь врачам, которые борются с эпидемией. Самоизоляция может спасти десятки жизней.