Экс-участник «Голоса» стал доставщиком еды в Калининграде

Калининград, 23 апреля. Бывший участник шоу «Голос» Илья Хвостов стал доставщиком еды в Калининграде. Молодому человеку пришлось на время отказаться от музыки ради заработка.

После того, как в России началась эпидемия коронавируса, у Хвостова появились проблемы с деньгами. Артисту пришлось пойти работать курьером. 30-летний певец не жалуется на жизнь и старается относиться ко всему с позитивом.

Зрители хорошо помнят Илью Хвостова, который засветился на отечественном телевидении еще в 2016 году. На слепых прослушиваниях он исполнил песню Робби Уильямса Feel.

Молодой человек сразу заинтересовал жюри, и ему удалось попасть в команду певицы Полины Гагариной. На шоу у Хвостова было много фанаток.

Артисту удалось дойти до четвертьфинала «Голоса». После шоу он продолжил заниматься музыкой, давал концерты, выступал в разных городах страны.

Хвостов по образованию джазовый пианист. Он сделал студию звукозаписи и организовал группу «Мысли вслух».

Напомним, что из-за коронавируса всем российским артистам пришлось отменить выступления. Некоторые концерты перенесли на осень 2020 года. Звезды призывают россиян не паниковать и спокойно ждать, когда вспышка вируса пройдет.