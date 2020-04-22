Глава Калининградской области рассказал Путину, когда может быть ослаблен режим карантина

Калининград, 22 апреля. Власти Калининградской области взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Как заявил губернатор области Антон Алиханов во время во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, руководство Калининградской области рассчитывает, что кардинального ухудшения обстановки в регионе не произойдет.

«В целом ситуация контролируемая, и у нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики по мере того как ситуация будет развиваться. Мы не хотим торопиться с этим, чтобы не допустить взрывного роста заболевших, но, тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — сказал Алиханов.

По словам губернатора, на утро 21 апреля в регионе зафиксировано 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только один человек находится в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

41 человек уже выздоровел и выписался из больницы. По словам Алиханова, властям удалось добиться такого показателя благодаря своевременному обнаружению заболевших и оперативному оказанию им медицинской помощи.

Кроме того, около тысячи человек в области находятся под наблюдением медиков, включая 36 человек в обсерваторе. В их число входят те, кто вернулся из зарубежных поездок или других регионов Российской Федерации.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 170 тысяч человек.