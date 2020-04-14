Обязательные разрешения на передвижение граждан введут в Калининграде

Калининград, 14 апреля. Власти с 16 апреля вводят обязательное разрешение на передвижение по городу в Калининграде. Теперь жителям региона необходимо будет иметь при себе удостоверяющий личность документ, а также специальную справку для похода на работу. Данные меры были приняты для борьбы с распространением коронавируса в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор области Антон Алиханов.

Для передвижения по улице, поездки на такси или любом другом виде транспорта на рабочее место при себе необходимо иметь справку утвержденного образца от работодателя. Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, а также военнослужащие могут предъявлять служебные удостоверения.

«Находиться на улице можно с паспортом или удостоверяющим личность документом при обращении за неотложной медпомощью, походе в ближайший магазин, выгуле домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выносе мусора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителей нового режима будут наказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калининградской области.