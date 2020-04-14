На выплаты безработным выделили 100 млн рублей в Калининграде

Калининград, 14 апреля. Власти выделили 100 миллионов рублей для выплат оставшимся без работы жителям Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что средства в количестве 100 миллионов рублей будут выделены из регионального бюджета. Безработные жители области получат по десять тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в два этапа, по пять тысяч в месяц. На получение средств поддержки от правительства могут рассчитывать граждане, которые имеют статус безработного и проработали с начала 2020 года не менее 30 дней.

«Это дополнительная мера соцподдержки в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, а также профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Для начисления выплаты, граждане должны до 1 июля обратиться с заявлением в Центр занятости. Процедуру оформления также можно пройти через личный кабинет на сайте Госуслуг РФ.

Напомним, что в регионе до 19 апреля действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Ограничительные меры приняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции.