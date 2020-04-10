Режим самоизоляции продлили на неделю в Калининградской области

Калининград, 10 апреля. Режим самоизоляции продлили до 12 апреля в Калининградской области. Для всех работающих граждан введут специальные справки. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.

Ограничительные меры начали действовать в регионе с 31 марта. Решение продлить режим самоизоляции еще на неделю было принято на фоне напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Руководитель области отметил, что горожане стали менее ответственно подходить к соблюдению рекомендаций по изоляции.

«Мы готовим постановление о порядке передвижения граждан на территории региона и планируем в понедельник опубликовать это постановление», — заявил Алиханов.

Уже во вторник или среду новые правила передвижения по городу начнут действовать. В данный момент власти решают технические нюансы и отрабатывают схему выдачи справок для передвижения тем, кто ходит на работу.

Режим самоизоляции был введен на территории области 31 марта. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. На улицу можно выходить только для того, чтобы купить продукты, сходить в аптеку или выгулять домашнего питомца.

На сегодняшний день в Калининградской области официально зарегистрированы 62 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.