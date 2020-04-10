Первый пациент с коронавирусом скончался в больнице Калининграда

Калининград, 10 апреля. Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Калининградской области. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

По имеющимся данным, в медицинском учреждении Минобороны скончался мужчина в возрасте 70 лет. Врачи диагностировали у военного пенсионера пневмонию. Отмечается, что определить источник заражения опасной коронавирусной инфекцией не удалось.

Ранее власти Калининградской области заявили о намерении ужесточить режим самоизоляции и ввести спецпропуска. Об этом было объявлено в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По имеющимся данным, соответствующее постановление губернатора региона Антона Алиханова планируют опубликовать в понедельник, 13 апреля.