Власти Калининграда отменили празднование 75-летия штурма Кёнигсберга

Калининград, 8 апреля. Администрация Калининграда отменила праздничные мероприятия, посвященные 75-летию штурма Кёнигсберга.

Власти города поздравили жителей с этой знаковой датой.

«Пожелаем всем здоровья и мирного неба над головой», — говорится в сообщении на официальной странице администрации Калининграда в Facebook.

В связи с принятыми мерами по борьбе с коронавирусом 9 апреля торжественные мероприятия не состоятся. Речь идет о возложении цветов к памятникам советских солдат, шествиях, концертах на городских площадках и фейерверке.

Жителей Калининграда попросили оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. Власти добавили, что эта мера поможет сохранить жизнь.

Штурм Кёнигсберга, который проходил с 6 по 9 апреля 1945 года, является одной из самых успешных военных операций советских солдат против немецких захватчиков. Оборона города состояла из трех линий, которые опоясывали Кёнигсберг.

Командованию 3-го Белорусского фронта поручили взять город с минимальными потерями. Советские самолеты непрерывно бомбили противника, разведчики оперативно сообщали о передвижениях немцев.

Город брали с участием мобильных группировок — артиллеристов и пехотинцев. Кёнигсберг пал, советские солдаты взяли в плен около 92 тысяч немецких военных, захватили десятки самолетов и танков.