Тело расстрелянного мужчины нашли возле парковки в Калининграде

Калининград, 3 апреля. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Калининграде, сообщили в СУ СК России по региону.

Труп обнаружили вечером 2 апреля рядом с подземной парковкой в Парковом переулке. По предварительным данным, преступник не менее пяти раз выстрелил в 34-летнего мужчину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Следователи допрашивают свидетелей преступления, назначены судебные экспертизы, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Московском районе Петербурга нашли обнаженное тело женщины со следами укусов.