Школьница погибла во время урагана из-за упавшего дерева в Калининградской области

Калининград, 13 марта. Упавшее на тротуар дерево насмерть придавило 12-летнюю школьницу в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Трагический инцидент произошел в городе Гурьевске. По предварительной информации, сильные порывы ветра обрушили дерево, которое росло вблизи тротуара на Калининградском шоссе. Массивное растение упало на школьницу, проходившую в этот момент по дороге. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работали представители следствия. Назначена доследсвтенная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ураганного ветра достигала 30 метров в секунду. В некоторых школах были отменены занятия из-за разбушевавшейся непогоды.